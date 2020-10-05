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«التأمينات»: إيقاف دعم المواطنين بمنشآت القطاع الخاص الغير مشمولة بالتمديد

«التأمينات»: إيقاف دعم المواطنين بمنشآت القطاع الخاص الغير مشمولة بالتمديد
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية إيقاف دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا للمنشآت التي لم يشملها التمديد وإعادة تفعيل اشتراكاتهم.

وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت التي لا زالت متضررة من تداعيات أزمة كورونا المستحقة لدعم ساند للفترة القادمة خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية .

وذكرت التأمينات أن المنشأة المستحقة للدعم هي المنشآت العاملة في أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشاغله الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

أما بالنسبة للعاملين في منشآت تعمل في القطاعات الأخرى التي توقف عنها الدعم ، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل في وقت لاحق من شهر أكتوبر على أن يكون تسجيلهم بأثر راجعي اعتباراً من الأول من اكتوبر ويلزم على صاحب العمل دفع الجور واشتراكات التأمينات لأولئك العاملين بشكل كامل وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 47299 وتاريخ 1441/8/8 هـ بشأن صرف تعويض للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام ساند ووفقاً لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية .

وأكدت المؤسسة على إنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة التزام المنشآت لأحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضدالتعطل عن العمل ومن ذلك التزام المنشآت بالانتظام في دفع الأجور للعاملين بعد انتهاء فترة التعويض وسيتم تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة .

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