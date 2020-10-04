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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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«المالية» تضم 79 جهة حكومية في حساب الخزينة خلال العام المقبل

«المالية» تضم 79 جهة حكومية في حساب الخزينة خلال العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير

تستهدف وزارة المالية ضم 79 جهة حكومية في حساب الخزينة خلال العام المقبل 2021 في إطار مشروع حساب إدارة الخزينة مـن برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يُعد أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030

ووفقًا لـ”الشرق الأوسط”، فقد كشفت معلومات رسمية عن قرب الانتهـاء من المرحلة الأخيرة لبناء وتأسيس الوحدة المستقلة للمشروع بالوزارة، حيث تهدف إلى الاستخدام الفعال للأرصدة النقدية الفائضة وغير المستغلة في أجهزة القطاع العام، إضافة لتحسين إدارة النقد والسيولة من خلال تركز الإيرادات كافة، ومركزية جميع المصروفات، إضافة إلى وضع هيكل كفـؤ لتمويل المصروفات.

يهـدف مشروع “الخزينة” إلى تجنب تراكم الأرصدة النقدية الراكدة فـي الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية التـي لا تحقـق عائداً لضمان إدارة النقد بشكل فعال لتسهيل عمليـة التخطيـط المالي، وضمـان كفـاءة التمويـل، وتحسين الرؤيـة المستقبلية بجانب تعزيز الشـفافية للمـوارد الماليـة الحكومية.

وبحسب معلومات رسمية لوزارة المالية، سيتم العمل خلال المدى المتوسط على تحسين وتطوير النظام التقني والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمـال، بجانب اكتمال مبادرة حساب الخزينة الموحـد بعـد تطبيق مفهوم الحسـاب الموحد على جميع الجهات الحكومية.

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