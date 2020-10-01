«الجمارك»: إعفاء المركبات الأجنبية داخل المملكة من غرامات التأخير بشروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك، اليوم الخميس، إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات، على أن يتم إخراج المركبة خلال 30 يوم وفق الحالات المذكورة.

وأوضحت الجمارك، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن الإعفاء يبدءا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يوما، نظرا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية، ويشمل ذلك المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 12/4/1441هـ.

كما يشمل الإعفاء المركبات الأجنبية التي دخلت قبل 12/4/1441هـ ويوجد مبررات لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل مع ضرورة تقديم وثائق المبررات مع طلب الإعفاء.