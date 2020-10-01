الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الجمارك»: إعفاء المركبات الأجنبية داخل المملكة من غرامات التأخير بشروط

«الجمارك»: إعفاء المركبات الأجنبية داخل المملكة من غرامات التأخير بشروط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمارك، اليوم الخميس، إعفاء المركبات الأجنبية المتأخرة عن المدة المسموح لها داخل المملكة من الغرامات، على أن يتم إخراج المركبة خلال 30 يوم وفق الحالات المذكورة.

وأوضحت الجمارك، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن الإعفاء يبدءا من 1 أكتوبر 2020 ولمدة 30 يوما، نظرا للظروف الاستثنائية التي صاحبت جائحة كورونا، وما ترتب على ذلك من إغلاق للمنافذ البرية، ويشمل ذلك المركبات الأجنبية التي دخلت إلى المملكة من بعد تاريخ 12/4/1441هـ.

كما يشمل الإعفاء المركبات الأجنبية التي دخلت قبل 12/4/1441هـ ويوجد مبررات لبقائها داخل المملكة للدراسة أو العمل مع ضرورة تقديم وثائق المبررات مع طلب الإعفاء.

Image

مواد ذات صلة

الجمارك تطلق قاموس «المصطلحات الجمركية» باللغتين العربية والإنجليزية

الجمارك تطلق قاموس «المصطلحات الجمركية» باللغتين العربية والإنجليزية

«الجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم

«الجمارك» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم

بزيادة 21%.. إيرادات «الجمارك» تصل إلى 61.5 مليار ريال 

بزيادة 21%.. إيرادات «الجمارك» تصل إلى 61.5 مليار ريال 

«الجمارك» تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة «التخليص الجمركي»

«الجمارك» تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة «التخليص الجمركي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>