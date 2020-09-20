«الشؤون البلدية» تحدد موعد تطبيق غرامات عدم الالتزام باشتراطات الإسكان الجماعي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، على أهمية التأكد من الالتزام باشتراطات الإسكان الجماعي للأفراد.

وأشارت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه سيتم تطبيق المخالفات والغرامات بدءًا من تاريخ 1/1/2021م.

وتستهدف اشتراطات الإسكان الاجتماعي “تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار لرفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة من خلال التنسيق والتعاون مع أصحاب المعالي وزير الصحة ووزير التجارة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية”.