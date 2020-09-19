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«الجهني» يتوقع هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق

«الجهني» يتوقع هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ د. زياد الجهني، هطول أمطار عزيرة بعدة مناطق على مستوى المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “ما شاء الله النماذج متفاءلة للفترة القادمة وتوقعات بأمطار غزيرة تطال عدداً من مدن المملكة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقّعت الأرصاد، بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتُسجل رفحاء والأحساء أعلى درجة حرارة غدًا بـ44 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة 17 درجة مئوية في أبها.

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