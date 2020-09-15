دماء على الجدران والدرج.. تفاصيل جديدة عن واقعة نحر شقيقين لأمهما في الرياض (فيديو)

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كشفت قناة “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل جديدة عن جريمة نحر شقيقين ينتميان لداعش لأمهما غدراً في الرياض، وحاولا قتل والدهما وأخيهما، في الجريمة التي وقعت في عام 1437هـ.

وكشف المقطع الآثار التي خلفتها الجريمة البشعة في أنحاء الفيلا التي وقعت فيها، فيما تناثرت الدماء في كافة الأنحاء، على الدرج والجدران، والتي نتجت عن ذبح الأم ومحاولة قتل الأب والأخ.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، قضت مؤخراً بالقتل تعزيرًا لشابين شقيقين ينتميان لتنظيم “داعش” الإرهابي قاما بقتل ونحر والدتهما والاعتداء على والدهما.

وأدانت المحكمة، الشابين لانتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلتهما، وتكفيرهما لوالدتهما واستباحة دمها باشتراكهما في قتلها عمدًا وعدوانًا على وجه الحيلة والخداع وقد أمنت من عائلتهما باستدراجها إلى إحدى الغرف في المنزل وإمساك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يسمع صراخها وقيام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض.

وتضمن نص الحكم، أن المتهم الثاني قام بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقا وتجهيز أدوات جر يمتهما بحجة كفرها واستباحة دمها، وتكفيرهما لأخيهما واستباحة دمه بالشروع معًا في محاولة قتله حيث هجما عليه في وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقًا وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكن من الهرب، وتكفيرهما لوالدهما واستباحة دمه بالشروع في فتله حيث هجما عليه وسددا له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله، وسطوهما على سيارتين في الطريق العام مجاهرة واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما.