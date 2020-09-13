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«البيئة»: شركات وطنية تصدر 15 ألف طن من الأسماك والروبيان إلى روسيا سنوياً

«البيئة»: شركات وطنية تصدر 15 ألف طن من الأسماك والروبيان إلى روسيا سنوياً
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تواصل – واس:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، موافقة الجهات الروسية على دخول ثلاث شركات سعودية للاستزراع المائي إلى السوق الروسية، حيث يتوقع تصدير نحو 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان سنوياً، بقيمة مبيعات تصل إلى 293 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية شملت التصدير إلى خمس دول وهي : بيلاروسيا، وأرمينيا، وكازخستان، وقيرغيزستان، مشيرة إلى أن موافقة جهات التصدير الروسية على شركات الاستزراع المائي السعودية جاء ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ووزارةالزراعة في روسيا.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 14 أكتوبر 2019م، إلى زيادة تصدير المنتجات الزراعية الغذائية، والثروة الحيوانية والسمكية، واستغلال الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات، والتعاون في إجراءات الصحة النباتية والحيوانية لاستيراد وتصدير المنتجات، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمارات، وتسهيل تبادل المعلومات حول قضايا الإنتاج والتسويق، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي والغذائي بين البلدين بحلول 2024م.

ووفقاً للمذكرة، يتعاون الطرفان لتصدير: الحبوب، والمحاصيل المتخصصة، والأعلاف الخضراء، والحيوانات الحية ومنتجات الثروة الحيوانية، والمنتجات الغذائية المصنعة، والمنتجات السمكية والروبيان، والفاكهة والتمور.

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