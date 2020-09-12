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هواوي تستنسخ جهاز «ماك بوك أير» يعمل بنظام ويندوز 10

هواوي تستنسخ جهاز «ماك بوك أير» يعمل بنظام ويندوز 10
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 تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي عن جهازها MateBook X الجديد كلياً، والذي يتمتع بتصميم مذهل وقوي وشاشة خالية من الحواف تقريبا.

ويبدو الجهاز الجديد مشابهاً لجهاز ماك بوك برو من أبل، لكن جهاز MateBook X يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 و يتمتع ببعض الميزات الرائعة مع تصميم مذهل ولا يزيد حجمه عن ورقة A4.

أول شيء يجب ملاحظته هو مدى نحافة الحواف حول الشاشة مع حصول هذا الكمبيوتر المحمول على شاشة 13 بوصة 3K تقريباً من الحافة إلى الحافة، وتتميز اللوحة الآن بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90% وتبدو رائعة للغاية.

وإحدى الوسائل التي لجأت إليها هواوي وجعلت هذا الأمر ممكناً هي إخفاء كاميرا الويب تحت أحد مفاتيح الوظائف على لوحة المفاتيح مما يتيح مساحة أكبر للشاشة.

وإلى جانب هذه الشاشة، هناك أيضاً لوحة تتبع أكبر بنسبة 26% وتمتد فعلياً على حتى قاعدة الجهاز، وحذت هواوي حذو أبل من خلال السماح للمستخدمين بالضغط في أي مكان على هذه اللوحة للحصول على تجربة أكثر استقرارا.

وتم تزويد الجهاز بأحدث معالج Intel i7 من الجيل العاشر، وهناك بعض مكبرات الصوت عالية السرعة الرباعية الجديدة التي يجب أن تعزز الأشياء عند مشاهدة المحتوى على الشاشة. وقامت هواوي بتضمين عدد من الأوضاع للحصول على الصوت الأمثل مع قدرة المستخدمين على التبديل بين الموسيقى والألعاب والمسرح والمكالمات.

وتشمل الميزات الأخرى عمر بطارية يصل إلى 9 ساعات ومنفذي USB-C واحد على كل جانب، وميكروفونات مزدوجة لتعزيز مكالمات زوم، مع إمكانية الوصول إلى واي فاي 6 مما يعني سرعة أكبر للتحميل.

وهناك أيضاً مفصل موصل حراري ذكي، وتقول هواوي إنه الأول من نوعه في العالم، و يساعد على التخلص من الحرارة التي يمكن أن تتراكم أثناء المهام التي تستهلك ذاكرة كبيرة.

وإلى جانب هذا الجهاز، كشفت هواوي عن جهاز MateBook 14 جديد يحتوي على شاشة 2K FullView من الحافة إلى الحافة وتصميم جسم معدني وماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع للوصول السريع إلى الشاشة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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