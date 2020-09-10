نموذج في التفاني.. معلم يتابع الدروس عن بُعد مع طلابه أثناء خضوعه لجلسة غسيل الكلى (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لمعلم يتابع الدروس مع الطلاب على الرغم من مرضه وحضوره إحدى جلسات الغسيل الكلوي بمحافظة الخرج.

وقال الإعلامي فهد الموسى معلقاً على الفيديو: “زميلنا وصديقنا الاعلامي أ. خالد عكاش مبدع دائما يعمل معلم في الخرج يقاوم التعب أثناء جلسة غسيل الكلى ويحضر مع طلابه في الفصل الافتراضي لتقديم المادة التعليمية لهم والإجابة عن استفساراتهم.. الله يشفيك ويعافيك أنت قمة الوفاء”.

وتفاعل المغردون مع المقطع بالدعاء له بالشفاء العاجل، فيما شكره أخرون على وفائه لمهنته، إذا لم يمنعه مرضه من مواصلة العمل.