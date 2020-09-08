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«ضياء».. رفيقة افتراضية من «جوجل» لتعزيز مهارات الأطفال في اللغة العربية

«ضياء».. رفيقة افتراضية من «جوجل» لتعزيز مهارات الأطفال في اللغة العربية
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة جوجل اليوم النسخة العربية من تطبيق Read Along لتعزيز المهارات اللغوية لدي الأطفال، مع رفيقة افتراضية تسمى “ضياء”، لتوفير تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها شهدت تطوّراً ملحوظاً  في مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبيق بلغات أخرى في بداية العام، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرأون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و85% في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أنه يتميّز تطبيق Read Along بأنّه لا يتطلّب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية Google للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم.

تعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفيقة القراءة الافتراضية “ضياء” التي تقرأ أولاً ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون.

ويقدّم تطبيق Read Along اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.

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