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بدء محاسبة الطلبة على الحضور بـ«منصة مدرستي»

بدء محاسبة الطلبة على الحضور بـ«منصة مدرستي»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم تسجيل الحضور للطلاب عبر منصة مدرستي من أول حصة ابتداء من اليوم الأحد، وسيتم محاسبة الطلاب على الحضور “عن بعد”.

وأشار آل الشيخ، خلال لقائه عدداً من رؤساء تحرير الصحف وكُتّاب الرأي وممثلي وسائل الإعلام بحضور وزير الاتصالات، إلى أن اليوم الدراسي يبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم تبدأ الحصص من الأولى إلى الأخيرة، وسيتم التحضير واحتساب أي تأخير في الدخول للمنصة أو أي حالات غياب، لافتاً إلى وجود تواصل بين المرشد الطلابي وقائد المدرسة مع أسرة الطالب وولي أمره في حال تأخره أو غيابه.

وبين وزير التعليم أن الوزارة وضعت حلا غير اعتيادي يكون تفاعلياً متزامناً من خلال منصة «مدرستي»، وغير متزامن من خلال دروس عين في 23 قناة، وفقا لصحيفة “اليوم”.

وأكد آل الشيخ أن منصة مدرستي ليست مشروعاً لوزارة التعليم، ولكنها مشروع للوطن، والجميع فيها شركاء، في محاولة لنقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط متعددة، من خلال تعاون المدارس وقادتها والمعلمين والمعلمات وشغفهم في تذليل الصعاب، وتسهيل الرحلة التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات.

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