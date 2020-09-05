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جدة.. ضبط قائد مركبة صدم سيارة متوقفة ولاذ بالفرار (فيديو)

جدة.. ضبط قائد مركبة صدم سيارة متوقفة ولاذ بالفرار (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، أنها تمكنت من التوصل لصاحب مركبة صدم مركبة أخرى ولاذ بالفرار في جدة.

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مرور محافظة جدة يتوصل إلى المركبة التي صدم قائدها مركبة أخرى متوقفة ثم لاذ بالهروب، وقد تم إحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية”.

يذكر أن مقطع فيديو متداول رصدته كاميرات المراقبة، وثق قيام قائد مركبة بصدم مركبة أخرى كانت متوقفة أمام أحد المنازل، بسبب السرعة الجنونية وفقدانه السيطرة على مركبته، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

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