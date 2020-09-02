الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تفاصيل قصة «خاطفة الدمام» وصدور حكم القتل تعزيرا بحقها (فيديو)

تفاصيل قصة «خاطفة الدمام» وصدور حكم القتل تعزيرا بحقها (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

صدر حكم المحكمة الجزائية في الدمام في القضية المعروفة بخاطفة الدمام، وقضت المحكمة في حكم ابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو ثلاثة عقود والتي كُشفت قبل نحو عامين واتخذت مسارها العدلي ابتداء بأمر التحقيق من إمارة المنقطة الشرقية حتى أحيلت إلى النيابة العامة.

وكانت النيابة قد أحالت القضية إلى المحكمة في شهر شعبان الماضي بعد القبض على المتهمة ومتهمين آخرين، مدعية في الحق العام بطلب تطبيق حد الحرابة بقتل المتهمة الرئيسة واثنين آخرين بينما صدر الحكم بقتل المتهمة بالاختطاف تعزيرا وبالحكم بالسجن لملتهمين.

وقال مراسل الإخبارية محمد الحمادي من أمام المحكمة الجزائية بالدمام: “بدأت القضية قبل ثلاثة عقود حينما قامت امرأة بخطف ثلاثة أطفال من مأمنهم في المستشفى وحينما كبر هؤلاء الثلاثة اثنان منهم ظلوا بدون هويات رسمية وبدون أوراق ثبوتية، الثالث تم استخراج هوية بطريقة غير نظامية”.

وأضاف الحمادي “هؤلاء الشبان الثلاثة بالتأكيد عاشوا حالة من المرارة الكبيرة جدا، ولكنهم عادوا قبل عدة شهور إلى أهاليهم سالمين”.

وتابع مراسل “الإخبارية”: “في هذه الفترة كانوا في حالة صدمة، وكانوا يدافعون عن هذه الخاطفة، إلى أن امتصوا هذه الصدمة وتغير موقفهم بالكامل”.

 

 

مواد ذات صلة

المحكمة الجزائية تُصدر حكمها بحق «خاطفة الدمام»

المحكمة الجزائية تُصدر حكمها بحق «خاطفة الدمام»

يكشف تفاصيل جديدة عن اختطافه.. «الخنيزي»: أعمل على كتابي «دموع موسى» (فيديو)

يكشف تفاصيل جديدة عن اختطافه.. «الخنيزي»: أعمل على كتابي «دموع موسى» (فيديو)

متحدث “النيابة” يكشف مفاجأة بشأن الصحفي الكويتي المتصدر في نشر المعلومات عن “خاطفة الدمام” (فيديو)

متحدث “النيابة” يكشف مفاجأة بشأن الصحفي الكويتي المتصدر في نشر المعلومات عن “خاطفة الدمام” (فيديو)

تصرف مفاجئ من ابن «خاطفة الدمام» على الهواء (فيديو)

تصرف مفاجئ من ابن «خاطفة الدمام» على الهواء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة