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مواطن يروي تجربته.. خسر 60 كجم من وزنه دون جراحة خلال 10 أشهر ولم يشترك بأي نادٍ رياضي (فيديو)

مواطن يروي تجربته.. خسر 60 كجم من وزنه دون جراحة خلال 10 أشهر ولم يشترك بأي نادٍ رياضي (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن مواطن من فقدان أكثر من 60 كيلو جراماً من وزنه خلال 10 شهور دون اللجوء إلى إجراء عملية جراحية.

وكشف المواطن جاسم البريمان خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، عن برنامجه الرياضي اليومي، وبعض الطرق اليسيرة لممارسة الرياضة.

وقال البريمان: إنه يمارس رياضة متنوعة بشكل يومي كركوب الدراجة ونط الحبل والسباحة، وذلك لمدة ساعتين ونصف يومياً.

وأوضح أن هناك طرق بسيطة لممارسة الرياضة دون الحاجة للذهاب إلى النادي، منها المشي واستخدام الدرج في الصعود والنزول بدلاً من السلم الكهربائي أو المصعد.

 

 

 

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