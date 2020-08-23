5 خدمات إلكترونية مفيدة يمكنك استخدامها مباشرة دون تسجيل

تواصل – فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط للعديد من الخدمات التي يمكن استخدامها، والاستفادة منها بدون تسجيل.
ومن ضمن هذه الخدمات ما يلي:
• ضغط حجم مساحة الصور:compressor.io
• ارفع أي ملف وافحصه من الفيروسات:virustotal.com
• عداد مؤقت تنازلي:e.ggtimer.com
• محول صيغ ملفات:cloudconvert.com
خدمات إلكترونية مفيدة تستطيع استخدامها مباشرة دون تسجيل:
ضغط حجم مساحة الصور:https://t.co/hrJeb0KVrZ
ارفع أي ملف وافحصه من الفيروسات:https://t.co/K1x8Oz0CyZ
عداد مؤقت تنازلي:https://t.co/I9MkrMFKx5
عمل تصويت سريع:https://t.co/jb5QIsE0DS
محول صيغ ملفات:https://t.co/TZWgLxs6IGpic.twitter.com/X1X3qlWQGU
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)August 23, 2020