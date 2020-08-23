5 خدمات إلكترونية مفيدة يمكنك استخدامها مباشرة دون تسجيل

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط للعديد من الخدمات التي يمكن استخدامها، والاستفادة منها بدون تسجيل.

ومن ضمن هذه الخدمات ما يلي:

• ضغط حجم مساحة الصور:https://compressor.io

• ارفع أي ملف وافحصه من الفيروسات:https://virustotal.com

• عداد مؤقت تنازلي:http://e.ggtimer.com

• عمل تصويت سريع:http://polls.io

• محول صيغ ملفات:https://cloudconvert.com