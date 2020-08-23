الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حرس الحدود» يحبط محاولات تهريب طن حشيش و400 ألف قرص مخدر بالخفجي

«حرس الحدود» يحبط محاولات تهريب طن حشيش و400 ألف قرص مخدر بالخفجي
0

تواصل – واس:

تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ألفاً وسبع مئة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ألف ومئة وخمسة وعشرين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، وتم إحالة المضيوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد القريني أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

 

مواد ذات صلة

ضبط شخص تباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش بـ«الخفجي» (فيديو)

ضبط شخص تباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش بـ«الخفجي» (فيديو)

نقل فلبيني مصاب بـ«كورونا» من الخفجي إلى الدمام وسط إجراءات مشددة (فيديو)

نقل فلبيني مصاب بـ«كورونا» من الخفجي إلى الدمام وسط إجراءات مشددة (فيديو)

وفاة امرأة وطفلة في تصادم مركبتين بكورنيش الخفجي

وفاة امرأة وطفلة في تصادم مركبتين بكورنيش الخفجي

علقت مركبتهم بالرمال وغمرتها المياه.. حرس الحُدود يُنقِذ 8 أفراد من عائلة واحدة في الخفجي

علقت مركبتهم بالرمال وغمرتها المياه.. حرس الحُدود يُنقِذ 8 أفراد من عائلة واحدة في الخفجي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة