«هدف» يرد على الشاب بائع الشاي بـ «زي التخرج»: ترك 5 فرص وظيفية برواتب مجزية

تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حقيقة الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج.

وأوضح الصندوق أنه وفقاً للسجلات الادارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، تبين أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي.

وأضاف صندوق تنمية الموارد البشرية أن مرتب الشاب الشهري بلغ في إحدى الوظائف لـ 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها، وفقا لـ”اليوم”.

يذكر أن الشاب ظهر في مقطع فيديو بزي التخرج وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.