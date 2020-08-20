الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور

شاهد.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور
0

تواصل- فريق التحرير:

حول شاب في منتصف العقد الثالث من عمره سطح منزله في الرياض إلى محمية طبيعية للطيور، حيث تضم أكثر من40 نوعاً من الطيور، ليصل عدد إجمالي الطيور لأكثر من 200 طائر.

وقال الشاب مشاري الشريم لـ”الإخبارية”: إنه بدأ حياته مع الطيور كهاوي عندما كان يدرس في المرحلة الابتدائية، إلى أن انتقل إلى مرحلة الاحتراف في التعامل مع الطيور.

وأضاف أنه يتبنى مبادرة لجعل سطح منزله كمتنزه للأطفال لرؤية هذا الكم من الطيور في مكان واحد، مجاناً على مدار 6 أيام.

وأكد أنه تغمره السعادة عندما يراها في عيون الأطفال الذين يأتون إلى سطح منزله لرؤية الطيور.

 

 

 

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل»: ضبط 32 مخالفة خلال حملة ميدانية على منشآت التبغ بالرياض

«الزكاة والدخل»: ضبط 32 مخالفة خلال حملة ميدانية على منشآت التبغ بالرياض

نائب وزير النقل يتفقد ميدانياً الطريق الدائري بالرياض وطريق «الخرج- الدلم»

نائب وزير النقل يتفقد ميدانياً الطريق الدائري بالرياض وطريق «الخرج- الدلم»

حملة مشتركة تضبط 32 مخالفة في منشآت قطاع التبغ بالرياض (فيديو)

حملة مشتركة تضبط 32 مخالفة في منشآت قطاع التبغ بالرياض (فيديو)

الإطاحة بتنظيم عصابي حوَّل نصف مليار ريال خارج المملكة بطرق غير نظامية

الإطاحة بتنظيم عصابي حوَّل نصف مليار ريال خارج المملكة بطرق غير نظامية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>