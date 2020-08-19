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سرق شيئاً في الصغر.. كيف يُكفِّر عن ذنبه؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

سرق شيئاً في الصغر.. كيف يُكفِّر عن ذنبه؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حُكم من سرق شيئاً وهو صغيراً أي في سن عدم التكليف.

وقال المصلح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن من أخذ شيئاً من غيره في صغره دون علمه فعليه أن يعيد ما أخذه، أو يرده بشيء مثله، أو يدفع لصاحبه ثمنه إن كان قد فني وزال أو أصبح غير مرغوب.

وأضاف أن التصدق بثمن الشيء لا يجزي عن السرقة طالما أن صاحب المظلمة لا يزال موجوداً إضافة إلى أن النفس لا تطيب بذلك.

ولفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان له عند أخيه مظلمة من عرضه أو من شيء فليتحلله اليوم، قبل ألاّ يكون له درهم ولا دينار”.

 

 

 

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