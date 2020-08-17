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«التعاون الإسلامي»: ميليشيا الحوثي تمادت في استهداف المدنيين على أراضي المملكة

«التعاون الإسلامي»: ميليشيا الحوثي تمادت في استهداف المدنيين على أراضي المملكة
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تواصل – واس:

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفا عسكريا من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وشدّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له اليوم، على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالسلاح والمال تمادت في استهداف الأبرياء والمنازل والمناطق السكنية، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

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