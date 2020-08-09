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«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة

«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة
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تواصل – واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للابلاغ عن اي حالات طارئة لا سمح الله .

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