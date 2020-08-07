«الصحة»: تسجيل 1567 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1859 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1859 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة.
#الصحة تعلن عن تسجيل (1567) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (38) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1859) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (248,948) حالة ولله الحمد.pic.twitter.com/9f1zF0PQXh
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)August 7, 2020