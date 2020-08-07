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«الصحة»: تسجيل 1567 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1859 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

«الصحة»: تسجيل 1567 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1859 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – فريق التحرير:
 
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
 
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1859 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة.

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