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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف للجنسين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

وظائف للجنسين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر 3 وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

– أخصائي تسويق

  • المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق، الصحافة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو أخصائي تسويق

– كاتب إبداعي

  • درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس
  • بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- توفر المهارات المطلوبة في (العلاقات والتواصل ، منصات التواصل الاجتماعي، محركات البحث)

تاريخ ورابط التقديم:

التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغــط هــنا).

 

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