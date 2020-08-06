وظائف للجنسين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر 3 وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

– أخصائي تسويق

المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق، الصحافة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو أخصائي تسويق

– كاتب إبداعي

درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس

بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- توفر المهارات المطلوبة في (العلاقات والتواصل ، منصات التواصل الاجتماعي، محركات البحث)

تاريخ ورابط التقديم:

التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغــط هــنا).