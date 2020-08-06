وظائف للجنسين في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر 3 وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.
– أخصائي تسويق
- المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق، الصحافة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمدير حساب أو محلل تسويق أو أخصائي تسويق
– كاتب إبداعي
- درجة البكالوريوس في مجال ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال ومهارات في التواصل واستخدام برامج الأوفيس
- بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، الإعلام، الصحافة، التسويق، الاتصالات) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو في مجال مشابه.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- توفر المهارات المطلوبة في (العلاقات والتواصل ، منصات التواصل الاجتماعي، محركات البحث)
تاريخ ورابط التقديم:
التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغــط هــنا).