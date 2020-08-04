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من بينها المملكة.. «كاسبرسكي» تحذر دولاً عربية من هجمات إلكترونية عبر برمجيات خبيثة

من بينها المملكة.. «كاسبرسكي» تحذر دولاً عربية من هجمات إلكترونية عبر برمجيات خبيثة
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تواصل – وكالات:

أظهرت تحليلات كاسبرسكي أنه خلال شهر (مايو) الماضي جرى الكشف والتصدي لعديد من الهجمات التي يشنها قراصنة الإنترنت من خلال البرمجيات الخبيثة وهجمات الفدية، حيث استهدفت المستخدمين في كل من المملكة، ومصر، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن وعمان، حيث تعرض 131,764 مستخدما في هذه الدول لظهور إشعارات دفع غير مرغوب فيها، في غضون شهر واحد فقط.

وظهرت هذه الرسائل التي تدعى “إشعارات الدفع” غير المرغوب فيها كبرمجيات خبيثة، وقد كانت هذه الإشعارات في الأصل أدوات لإشعار المستخدمين بالأخبار العاجلة، لكنها اليوم تستغل لاستهداف زوار مواقع الويب، وملء أجهزتهم بإعلانات غير مرغوب فيها، وأحيانا روابط إلى مواقع ويب يحتمل أن تكون خطرة.

ولتحقيق ذلك، يساق المستخدمون عن طريق الخداع للاشتراك في الإشعارات عن طريق تمرير الموافقة على الاشتراك تحت ستار إجراء آخر، مثلا، لينتهي المطاف بالضحية مشتركا في تلقي إعلانات يجد نفسه غير قادر على التخلص منها، لجهله بمصدرها أو أصلها.

وجاءت مصر كأكثر الدول استهدافا، إذ واجه 34,654 مستخدما إشعارات دفع غير مرغوب فيها، في 302,963 حالة، تلتها الإمارات بواقع 26,026 متصفحا متضررا و185,695 نافذة منبثقة، فالكويت بـ5,451 جهازا و41,712 إشعار دفع، كذلك جرى الكشف عن مستخدمين متضررين من هذه المشكلة في المملكة بواقع 43,304 مستخدمين واجهوا 290,130 نافذة منبثقة، كما لوحظت حالات مماثلة في البحرين التي بلغ عدد المستخدمين فيها 2,604 مستخدمين، والأردن بواقع 7,089 مستخدما، ثم عمان التي بلغ عدد المستخدمين فيها 7,118 مستخدما.

ويمكن للمستخدمين اتباع بعض التوصيات البسيطة لتجنب تلقي إشعارات مزعجة أو إعلانات احتيال وبرمجيات الفدية، حيث يجب على المستخدمين الحرص ما أمكن، على حظر جميع عروض الاشتراكات ما لم تكن صادرة عن مواقع ويب شهيرة وموثوق بها، وتجنب الاشتراك غير المرغوب فيه، ينبغي حظره في إعدادات المتصفح، والحرص على التحديث الدائم لجميع البرمجيات والتطبيقات والأنظمة، وإجراء تدقيق أمني على الشبكات ومعالجة الثغرات التي قد تكتشف في محيطها أو داخلها، والامتناع عن سداد أي فدية تطلبها العصابات عند الوقوع ضحية لهجمة طلب الفدية، والمسارعة لإبلاغ السلطات الأمنية المعنية عن الحادث، نظرا إلى كون هذا النوع من الهجمات جريمة جنائية.

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