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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الجامعة الإسلامية» بالمدينة تعلن بدء التقديم على المنحة الخارجية

«الجامعة الإسلامية» بالمدينة تعلن بدء التقديم على المنحة الخارجية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التقديم  على المنحة الخارجية، وفق التالي الموضحة أدناه:

– الكليات والمسارات التخصصية:

1 – المسار النظري:

  • كلية الشريعة
  • كلية الدعوة وأصول الدين
  • كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية
  • كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
  • كلية الأنظمة والدراسات القضائية
  • كلية اللغة العربية

2 – المسار التطبيقي:

  • كلية العلوم: رياضيات، كيمياء، فيزياء
  • كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات: علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تقنية المعلومات.
  • كلية الهندسة: هندسة مدنية و هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية

وأوضحت الجامعة الإسلامية أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط (اضغط هنــا)، كما يمكن تقديم طلب القبول عبر بوابة منحتي قبل انتهاء فترة التقديم في (1/ 1/ 1442 الموافق 20/ 8/ 2020 ) عبر الرابط التالي (اضغط هنـا).

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