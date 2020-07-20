محكمة كويتية تعاقب قاتل زوجته «السعودية» الحامل في الجهراء

تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بإعدام مواطن، قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء، بسبب خلافات شخصية، بحسب صحيفة “المجلس” الكويتية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني حينها، أن “المواطن وهو من مواليد 1989، سلَّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)”.

وأضاف المصدر الأمني الكويتي: أن “رجال الأمن نقلوا الزوجة السعودية إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة”.

وأكد المصدر، أنه “تمت إحالة المواطن إلى جهات الاختصاص لبدء التحقيقات، ومعرفة دوافع الجريمة”، مبينًا أن “المواطن كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للجريمة”.