تفاصيل وفاة «مسعف» دهسًا أثناء مباشرته حادث انقلاب على طريق الهجرة بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، تفاصيل تعرض أحد المسعفين لحادث أثناء مباشرته حادث آخر في طريق الهجرة فجر اليوم مما أدى لوفاته.

وقال “السهلي” في بيان صحفي: إنه “ورد بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم يفيد عن وجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة”.

حالته خطيرة

وأضاف: “على الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة تعرض أحد الزملاء لحادث دهس وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة”.

وأشار “السهلي” إلى أنه “بعد محاولات في إنعاش الزميل انتقل إلى -رحمة الله- بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى”، مؤكدًا أن المتوفى كان من خيرة المسعفين في الميدان والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.

تنبه لقائدي المركبات

وتابع المتحدث بقوله: أن “جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي يتقدمون بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل ونسأل الله أن يتقبله برحمته ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم”.

وختم “السهلي” برسالة لقائدي المركبات، قائلًا: “نكرر لقائدي المركبات بضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع”.