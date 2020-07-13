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قصة حالة.. تجاهل الذهاب لعيادات «تطمن» بعد ارتفاع حرارته فنقل «كورونا» لجميع أفراد عائلته

قصة حالة.. تجاهل الذهاب لعيادات «تطمن» بعد ارتفاع حرارته فنقل «كورونا» لجميع أفراد عائلته
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تواصل- فريق التحرير:

نبهت وزارة الصحة بضرورة الذهاب إلى عيادات “تطمن” للفحص حال الشعور بأى عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لمنع انتقال العدوى للآخرين.

وأوضحت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: أن شخص على الرغم من شعوره بارتفاع في درجة الحرارة، تجاهل الذهاب لعيادات تطمن للفحص ظنًا منه أن ما يشعر به مجرد حمى عادية، ومع الأيام تطورت حالته، ليتبين إصابته بالفيروس.

وأضافت أن هذا الشخص يتلقى العناية الطبية في المستشفى، وبعد الكشف على المخالطين اتضح وصول العدوى لجميع أفراد عائلته.

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