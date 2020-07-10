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مع استمرار أعمال تطويره.. شاهد.. أحدث صور لباب الملك عبد العزيز بالحرم المكي

مع استمرار أعمال تطويره.. شاهد.. أحدث صور لباب الملك عبد العزيز بالحرم المكي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت استشاري تطوير التصاميم في شركة جبل عمر، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أنس صيرفي، تفاصيل جديدة حول مشروع تطوير باب الملك عبدالعزيز، الذي يعد أحد المشاريع الكبرى في توسعة الحرم المكي الشريف.

وأكد ً لـ”العربية .نت”، أن الباب يعتبر تحفة معمارية رائعة، ويرتبط مباشرة بالكعبة المشرفة، موضحاً أنه يعتبر الباب الرئيس في الجهة الجنوبية للحرم المكي الشريف، والباب رقم واحد.

وأضاف: “خلال عمليات التشييد والبناء تم تحريك الباب للخارج عن موقعه القديم بنحو 50 مترا، وارتفاع كامل البوابة 51 مترا، بينما الأقواس تقدر بنحو 20 مترا، كما أن ارتفاع منارتي الباب 137 مترا للمنارة الواحدة، فيما كان ارتفاع السابق 90 متراً”.

وتابع أنه تم استخدام أجود مواد البناء، وأحدث التقنيات وأروع التصاميم، ويتميز بالارتباط البصري للكعبة المشرفة، حيث يتم مشاهدة الكعبة المشرفة بالكامل من مدخل الباب وعلى بعد 300 متر”.

 

 

 

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