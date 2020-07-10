قصة حالة.. هذا ما فعلته امرأة مصابة بـ”كورونا” للحفاظ على سلامة من حولها

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تمكنت امرأة مصابة بفيروس كورونا من كسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره للجميع بوعي تام.

وذكرت وزارة الصحة، في زاوية قصة حالة ضمن تقريرها الدوري عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، أن المرأة انتقل لها العدوى عن طريق أحد المصابين في المنزل لكنها ساهمت بعدم انتشار الفيروس لجميع من حولها وبخاصة المخالطين لها في العمل بسبب التزامها الدائم بالمسافة الآمنة ولبس الكمّام وغسل اليدين باستمرار.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 3,159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 226,486 حالة.