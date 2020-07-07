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هل سيتم إيقاف عمل قطاري الحرمين والمشاعر خلال حج هذا العام؟.. «النقل» توضح

هل سيتم إيقاف عمل قطاري الحرمين والمشاعر خلال حج هذا العام؟.. «النقل» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المشرف على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل ياسر المسفر، صدور قرار بإيقاف عمل قطاري الحرمين والمشاعر عن العمل خلال موسم الحج لهذا العام 1441هـ.

ووفقاً لـ”اليوم”، أوضح “المسفر” أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظرا لمحدودية المشاركين في حج هذا العام.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت آلية لإصدار تراخيص النقل خلال حج هذا العام، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات لتنفيذ خطة تشغيلية لشبكة النقل تضمن سلامة الحجاج، في ظل الاحترازات والتدابير المتخذة ضد “كورونا“.

وأضاف المسفر، أن الخطة تضمنت تعقيم مرافق الطيران وتجهيزها بملصقات توعوية بمختلف اللغات، وتحديد المسافة بين المقاعد، واقتصار الحجوزات والسداد على المعاملات الإلكترونية، والتأكد من التذاكر بالماسح الضوئي، وقياس درجات الحرارة بأحدث الأجهزة، وإلزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات وغيرها.

 

 

 

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