«الغذاء والدواء» تُحذر من بعض عبوات مياه «السمو أكوا»

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و 200 مل، التي ينتجها مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بالدمام، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.



وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، أننتائج التحاليل المخبرية لعينات المياه ذات الأحجام 4 جالون و 200 مل ، المنتجة من مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بالدمام أثبتت تجاوزها الحدود القصوى من البرومات.



وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات بالإضافة إلى ضيط وحجز الكميات المنتجة من تلك العبوات.



وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.