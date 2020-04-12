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خادم الحرمين يوافق على عدد من القرارات الصادرة من «المجلس الصحي»

خادم الحرمين يوافق على عدد من القرارات الصادرة من «المجلس الصحي»
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تواصل – فريق التحرير:

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، – أيده الله – على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي منها، اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف بعد قيام الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاعتماد المعايير التفصيلية مع السماح للقطاعات الصحية بإضافة مواصفات ومعايير طبية أخرى لسيارات الإسعاف الخاصة بمرافقها حسب الحاجة والتخصص.

وقد اشتملت الموافقة الكريمة على تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

وكذلك تمت الموافقة على مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، والتوسع في إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين والجمعيات العلمية ذات العلاقة في المشروع، وكذلك الاستفادة من دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

من جانبه، رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على عدد من القرارات التي أتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تحظى بها القطاعات الصحية من لدن القيادة الحكيمة  خدمةً للوطن والمواطن.

وأشار الدكتور العازمي بأن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة المواضيع التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، وإرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية.

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