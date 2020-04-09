هل سيختفي فيروس «كورونا» مع قدوم الصيف؟.. عالم فيروسات يوضح (فيديو)

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أوضح عالم الفيروسات الدكتور نايف الحربي، أن فيروس كورونا يتحمل درجة حرارة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية، مضيفاً أن أغلب فيروسات كورونا يطلق عليها اسم نزلات البرد، وهي تأتي أكثر في الشتاء وتنخفض الإصابة بها في الصيف.

وأشار خلال لقاء مع قناة «السعودية»، إلى أن فيروس كورونا مختلف وأقوى، لكن من المحتمل في الصيف ومع درجة الحرارة العالية، أن تقل الحالات المصابة به.

وأكد أن كورونا لن يختفي أو ينقرض لكنه سيكون أقل في عدد الإصابات به خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن غالبية الفيروسات التنفسية يكون موسمها في الشتاء.