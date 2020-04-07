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متحدث «الغذاء والدواء» يكشف مفاجأة بشأن «الكمامات» والمعقمات في الصيدليات (فيديو)

متحدث «الغذاء والدواء» يكشف مفاجأة بشأن «الكمامات» والمعقمات في الصيدليات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث الرسمي باسم “الهيئة العامة للغذاء والدواء”، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصانع المنتجة للمعقمات في المملكة 35 مصنعًا.

وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، إلى “استقبال قرابة الـ70 ألف طلب عبر الاتصال المباشر والقنوات البديلة المتاحة”.

وأضاف: أن “الصيدليات يتوفر فيها أكثر من مليوني معقم، و20 مليون كمامة، وتطبيق طمنييُتيح للجميع أن يعرف من خلاله الصيدليات القريبة منه المتوافر فيها الكمامات والمعقمات

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