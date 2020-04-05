«متحدث الصحة»: يحذر المواطنين والمقيمين من أمر خطير ومقلق جداً بشأن كورونا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن معدلات التنقل بين المنازل وحركة التسوق تتجاوز 40%، وهذه نسبة مقلقة وخطيرة جداً رغم انخفاضها.

وأضاف العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الحالات التي تُرصد حاليًا هي من الاختلاط.

ودعا متحدث الصحة الجميع إلى التقيّد بالالتزامات والاشتراطات الصحية، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.