لأول مرة.. ألمانيا تسمح برفع الآذان خارج المساجد للطمأنية والتخفيف من أزمة كورونا (فيديو)

تواصل – وكالات:

سمحت السلطات الألمانية، يوم الجمعة ولأول مرة في تاريخ ألمانيا، برفع أذان الجمعة بمكبرات الصوت خارج مسجد دار السلام بحي نوياكولن، في برلين.

ويأتي هذا القرر كإجراء استثنائي تقوم به السلطات الألمانية، رغم استمرار إغلاق دور العبادة في كل أنحاء البلاد، وذلك بهدف بث الطمأنينة في نفوس الشعب، مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح الآلاف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع الأذان من برلين بشكل كبير جداً، وظهر وقوف الأشخاص لتصوير هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ ألمانيا.