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«الداخلية» تعلن تقديم وقت «منع التجول» في الدمام والطائف والقطيف.. وتوضح التفاصيل

«الداخلية» تعلن تقديم وقت «منع التجول» في الدمام والطائف والقطيف.. وتوضح التفاصيل
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 10/ 8/ 1441هـ الموافق 3أبريل 2020م وحتى إشعار آخر ، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

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