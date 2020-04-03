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التحقيق مع مواطن أساء لرجال الأمن.. ارتكب مخالفات بقيمة 30 ألف ريال

التحقيق مع مواطن أساء لرجال الأمن.. ارتكب مخالفات بقيمة 30 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع مواطن سجل مقطع فيديو أساء فيه إلى رجال الأمن بسبب تحرير مخالفتين عليه تتعلقان بمنع التجول.

وأوضحت النيابة، أن الدائرة المختصة باشرت استجواب الشخص المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة، وحجز الجوال المستخدم بتسجيل المقطع.

وكانت النيابة، قد أكدت في وقت سابق أن تصوير أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها، بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

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