«الصحة»: تسجيل 110 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة لمقيمين بالمدينة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة.

وأكد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات “فايروس كورونا”، تسجيل حالتي وفاة لمقيمين اثنين مصابين بالفيروس في المدينة المنورة.

وأشار متحدث “الصحة”، إلى أن عدد عدد المصابين بـ”كورونا” في المملكة إلى 1563 حالة، مبينًا أن 108 حالات من المصابين الجُدد كانت بسبب المخالطة.

وأضاف “العبد العالي”: أن 50 حالة جديدة بالمملكة تعافت من فيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 165 حالة، لافتًا إلى أن من كانوا في الحجر الصحي أو العزل المنزلي تجاوز 22 ألف، وخرج نصفهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.

وحذَّر متحدث “الصحة” من الشائعات، بقوله: “هناك نصائح غريبة وشائعات ليس لها أساس من الصحة، يجب أن نحذر من كل هذه الشائعات، وأخذ التعليمات والنصائح من المصادر الرسمية فقط”.

وشدد “العبد العالي” على أن “المرحلة القادمة امتداد لمراحل الحماية التي تم التأكيد عليها احترازيًا لوقاية المجتمع، ورسالة للجميع استفيدوا من خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد”.