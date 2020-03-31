الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: تسجيل 110 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة لمقيمين بالمدينة (فيديو)

«الصحة»: تسجيل 110 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وحالتا وفاة لمقيمين بالمدينة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة.

وأكد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات “فايروس كورونا”، تسجيل حالتي وفاة لمقيمين اثنين مصابين بالفيروس في المدينة المنورة.

وأشار متحدث “الصحة”، إلى أن عدد عدد المصابين بـ”كورونا” في المملكة إلى 1563 حالة، مبينًا أن 108 حالات من المصابين الجُدد كانت بسبب المخالطة.

وأضاف “العبد العالي”: أن 50 حالة جديدة بالمملكة تعافت من فيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 165 حالة، لافتًا إلى أن من كانوا في الحجر الصحي أو العزل المنزلي تجاوز 22 ألف، وخرج نصفهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية.

وحذَّر متحدث “الصحة” من الشائعات، بقوله: “هناك نصائح غريبة وشائعات ليس لها أساس من الصحة، يجب أن نحذر من كل هذه الشائعات، وأخذ التعليمات والنصائح من المصادر الرسمية فقط”.

وشدد “العبد العالي” على أن “المرحلة القادمة امتداد لمراحل الحماية التي تم التأكيد عليها احترازيًا لوقاية المجتمع، ورسالة للجميع استفيدوا من خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد”.

مواد ذات صلة

قرار مفاجئ من «التعليم» بشأن حركة النقل الخارجي للمعلمين

قرار مفاجئ من «التعليم» بشأن حركة النقل الخارجي للمعلمين

عند عودة الحياة الطبيعية هل هناك احتمال لتسجيل حالات جديدة بكورونا‬؟

عند عودة الحياة الطبيعية هل هناك احتمال لتسجيل حالات جديدة بكورونا‬؟

هل سيجري عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار «كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

هل سيجري عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار «كورونا»؟.. متحدث «الصحة» يجيب (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>