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سفارة المملكة بالنمسا توجه رسالة للمواطنين بعد إلغاء رحلات عودتهم

سفارة المملكة بالنمسا توجه رسالة للمواطنين بعد إلغاء رحلات عودتهم
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تواصل – واس:

التقى الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية النمسا، الذين أُلغيت رحلة عودتهم إلى المملكة.

وطمأن السفير المواطنين بأنهم محل اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- التي لا تألو جهدًا عن تذليل كامل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات لمواطنيها في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أنه تم تأمين السكن للمواطنين السعوديين الذين لم يتمكنوا من المغادرة، وسيتم تقديم كافة التسهيلات لهم إلى حين عودتهم إلى المملكة بحفظ الله ورعايته.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، بالاهتمام بالمواطنين ورعاية مصالحهم في الخارج ومتابعة شؤونهم كافة وتلبية متطلباتهم، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

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