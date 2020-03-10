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بسبب «كورونا».. توجيه مهم من «الصحة» لجميع العاملين بالمنشآت الصحية

بسبب «كورونا».. توجيه مهم من «الصحة» لجميع العاملين بالمنشآت الصحية
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة تعميماً بتأجيل كافة أنواع الإجازات عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة، وذلك للعاملين الصحين في القطاعين الحكومي والخاص اعتباراً من اليوم وحتى إشعار أخر.

وقالت وزارة الصحة في تعميم لها: إنه نظراً لوجود عدد كبير من العاملين الصحيين في المملكة يقضون إجازاتهم خارج المملكة وفي دول يسري فيها فايروس كورونا ويعودون للعمل في المملكة ونظرا لحاجة القطاعات لوجود الأعداد المتاحة من الموارد البشرية فقد تم تأجيل كافة أنواع الإجازات عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة وذلك للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص حتى إشعار آخر.

وكذلك قررت عدم تمكين العاملين الصحيين الذين تواجدوا في الدول ذات مستوى التنبيه الرابع فما فوق من مباشرة أعمالهم إلا بعد التقييم الصحي لهم وتقوم وزارة الصحة بآلية التقييم.

 

 

 

 

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