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ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين إلى 3122

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين إلى 3122
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تواصل – وكالات:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أنها تلقت تقارير عن 22 وفاة و 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3122 وفاة و80904 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الوفيات جاءت بواقع 21 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط البلاد) وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، فيما جاءت الإصابات الجديدة بواقع 36 حالة في مقاطعة هوبي، وأربع حالات وافدة من الخارج تم تسجيلها جميعا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة من الخارج إلى 67 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 60 حالة جديدة يشتبه بإصابتها أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 1535 شخصاً المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 58684 شخصاً، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 153 ليصل إلى 5111 حالة.

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