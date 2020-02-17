تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وتضمنت التوقعات هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض المحافظات بمناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

وتوقعت الأرصاد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من الخميس المقبل، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها السنوية.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (قد تصل سرعتها إلى 45 كلم/ ساعة) خاصة خلال النهار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.