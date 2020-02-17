الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة.. أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد للحرارة
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وتضمنت التوقعات هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض المحافظات بمناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية.

وتوقعت الأرصاد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من الخميس المقبل، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها السنوية.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (قد تصل سرعتها إلى 45 كلم/ ساعة) خاصة خلال النهار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

مواد ذات صلة

توقعات حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقعات حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

بالصور.. هطول أمطار متوسطة على الجوف

بالصور.. هطول أمطار متوسطة على الجوف

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>