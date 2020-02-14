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بالفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية اختطاف رضيعين بالشرقية قبل 20 عاماً

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية اختطاف رضيعين بالشرقية قبل 20 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة أن المرأة التي قُبض عليها في المنطقة الشرقية لصلتها بطفلين مخطوفين منذ أكثر من 20 عاماً تخضع للتحقيق كذلك بشأن مختطف ثالث.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الإخبارية”، أن المختطف الثالث هو طفل من الجنسية اليمنية يدعى “نسيم حبتور” اختفى من كورنيش الدمام عام 1996م وعمره عامٌ ونصف، حيث أنّ المحققين يأملون في اكتشاف ما إنْ كانت تؤويه لديها أو تعلم عنه.

وتابعت المصادر أن فحوصات إثبات النسب قد تتسع لتشمل أربعة أبناء وبنتاً واحدة مسجَّلين في الأحوال المدنية كأبناء لها، ولديهم هويات وطنية، وستتحقق الجهات الأمنية فيما إن كان أحدهم هو نسيم حبتور.

يذكر أن الأشخاص الذين تورطت المرأة في اختطافهم أو إخفائهم لا زالوا يعيشون في منزلها، فيما اشترط أحدهم على ذويه التنازل عن حقهم الخاصّ مقابل الذهاب معهم، كما أن والد أحد المخطوفين الموجود في الخارج سيصل للمملكة خلال ساعات لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضية.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

    هل ممكن تحويل زيارة الي اقامة