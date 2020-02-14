الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

لمدة 30 يوماً.. إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام وتحويل الحركة المرورية

لمدة 30 يوماً.. إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام وتحويل الحركة المرورية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية أنه ابتداءً من يوم غد الجمعة، ولمدة (30) يوما سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد،

وقالت الإدارة العامة للمرور في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه ابتداءً من يوم غد سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد، لمدة ثلاثين يوما، وسيتم وتحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة”.

 

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «مرور جدة» لقائدي المركبات

تنبيه مهم من «مرور جدة» لقائدي المركبات

«المرور»: استخدام «الكاميرات الذكية» لرصد المخالفات قريباً

«المرور»: استخدام «الكاميرات الذكية» لرصد المخالفات قريباً

هدم وإزالة مستشفى الولادة والأطفال القديم بالدمام (صور)

هدم وإزالة مستشفى الولادة والأطفال القديم بالدمام (صور)

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>