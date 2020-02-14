لمدة 30 يوماً.. إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام وتحويل الحركة المرورية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية أنه ابتداءً من يوم غد الجمعة، ولمدة (30) يوما سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد،

وقالت الإدارة العامة للمرور في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه ابتداءً من يوم غد سيتم إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود وحتى تقاطع الملك خالد، لمدة ثلاثين يوما، وسيتم وتحويل حركة المركبات حسب الخريطة المرفقة”.