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يتكاثر بسرعة كبيرة.. مختص يُحذر من أخطار طائر «الماينا» على المزارع في المملكة

يتكاثر بسرعة كبيرة.. مختص يُحذر من أخطار طائر «الماينا» على المزارع في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الراصد البيئي محمد اليوسفي، من سرعة انتشار طائر «الماينا» أو «ياسمينه» في حدائق البيوت، لافتًا إلى وجود تقارير رسمية تحذر من خطورته على المزارع والمناحل، وكذلك على التوازن البيئي.

واستعان “اليوسفي” بفيديو لهذا الطائر الغريب على البيئة بالمملكة، قائلًا: “حتى في ديكور السقف يتكاثر.. طائر دخيل على بيئتنا ويتوسع انتشاره في المملكة.. اسمه في المصادر المتخصصة «الماينا»، بينما اسمه الشائع يُعرف بـ«ياسمينه»”.

وأكد أن هذا الطائر الغريب أصبح يُشاهَد حتى في حدائق البيوت، مشيراً إلى أنه في دول المنطقة تقارير منشورة عن أضراره، وقد يصبح آفة على المزارع والمناحل.

 

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