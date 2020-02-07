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توقعات الأرصاد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات الأرصاد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم، اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

وأشارت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من المنطقة الشرقية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فأوضح التقرير أنها شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

 

 

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