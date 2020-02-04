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إنفوجرافيك.. «الصحة» توضح 5 خطوات للحماية من فيروس «كورونا»

إنفوجرافيك.. «الصحة» توضح 5 خطوات للحماية من فيروس «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بعدد من الخطوات للحماية من فيروس «كورونا».

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في “تويتر” إنفوجرافيك يبين الخطوات الخمس الرئيسية للحماية من كورونا وهي: “تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لدية أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، مع تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات سواءً كانت برية أو في المزرعة، وضرورة طهي الطعام بشكل جيد مثل اللحوم والبيض.

وتأتي هذه الخطوات تواصلاً لجهود الصحة التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمن.

ونصحت وزارة الصحة، من تظهر عليه أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مع تغطية الفم والأنف، بالمناديل عند الكحة أو العطاس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.

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