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توضيح من النائب العام بشأن اختصاص «النيابة» في قضايا السب على مواقع التواصل

توضيح من النائب العام بشأن اختصاص «النيابة» في قضايا السب على مواقع التواصل
النائبُ العام
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تواصل- فريق التحرير:

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب فروع النيابة العامة بعدم إيقاف المتهمين، إلا في حالة توافر الضوابط المدونة في المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأكد على عدم اختصاص النيابة العامة في قضايا السب والشتم من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي في المحادثات الخاصة، لأنها تعتبر من قضايا الحقوق الخاصة التي لا ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة لعدم وجود مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، وإفهام المدعي بالحق الخاص بذلك في حال حفظ الأوراق- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وتضمنت توصيات أقرها النائب العام لورشة عمل عقدها أخيرا مع وكلاء النيابة العامة ورؤساء الفروع، ضرورة طلب دوائر التحقيق في قضايا الجرائم الأصلية مع جهات الضبط أثناء مباشرتها للجرائم الأصلية إجراء التحقيق المالي، أو فتح التحقيق المالي الموازي، وكشف الحركات المالية للمشتبه بهم فورا في قضايا الجرائم الأصلية ذات العوائد المالية عن توافر مؤشرات على وجود حركة مالية مشبوهة لضمان عدم ضياع الأدلة وفقدان الأموال المتحصلة من الجريمة، وتمكين المتهم من نقل الأموال.

كما تضمنت التوصيات أنه في حال الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال العضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها مهما كانت نسبة ذلك فيتم إيقاف المتهم ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

وأشارت التوصيات إلى التنسيق بين المحقق ورئيس الدائرة في حال الحاجة إلى تشريح جثث المتوفين أو المجني عليهم وفق ما تتطلبه مصلحة التحقيق.

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